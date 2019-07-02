Иные лица наносят ответный удар

В деле о разделе имущества покойного ростовского депутата заксобрания Владимира Касьяненко фигурируют нотариус, адвокаты, полицейские и даже чиновники. Почему?

История одного преступления

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области продолжает проверку по факту сообщения о совершении группой лиц по предварительному сговору мошеннических действий в отношении Елены Касьяненко. Проверке подлежит также и ряд лиц, которые, вероятно, вступили в коррумпированный сговор и установили контроль над многомиллионным бизнесом и имуществом покойного предпринимателя и депутата Законодательного собрания Ростовской области Владимира Касьяненко. Об этой истории мы подробно писали в предыдущем номере нашей газеты, в материале «Как путь правды губит ложь, или История одного преступления».

Кратко напомним суть. В 1974 году Владимир Касьяненко с женой Лидией получил распределение в колхоз им. Военсовета СКВО в Зерноградском районе, который затем и возглавил в 1989 году и которым руководил до самой смерти в сентябре 2015 года. С 1994 года Касьяненко регулярно избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области, где занимал должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, продовольствию и природопользованию. В период супружеской жизни с Лидией Касьяненко была создана компания ООО «Владен», консолидировавшая 97,5 процента акций ЗАО «СКВО», а также нажито совместное имущество. В декабре 2007 году Касьяненко развелся с женой, но разделить совместно нажитое имущество пообещал позднее. После расторжения брака мужчина женился на Елене Григорьевой, медработнике младше его на двадцать лет, которая взяла его фамилию, а также удочерил ее дочь от первого брака. После скоропостижной смерти отца в 2015 году Денис — сын Касьяненко от первого брака лишен наследства, а затем отражены законные притязания со стороны первой жены покойного — Лидии. Сопоставив все обстоятельства жизни своего супруга, а также последствия его смерти, Лидия подозревает самое худшее. Случится ли, что подозрения Елены в итоге трансформируются в обвинительный приговор или все собранные ею и ее сыном факты — это роковое стечение обстоятельств? Полагаем с этим разберутся правоохранительные органы. Лидия и Денис Касьяненко направили заявление о совершенных в отношении них мошенничестве и должностных преступлениях в правоохранительные органы. Печально, что в этих заявлениях звучат имена последней супруги Владимира Касьяненко, ее дочери с мужем, ростовского нотариуса Ларионова и бывшего главы Красноармейского сельского поселения Зерноградского района Ирины Люлюмовой, а также юриста СЗАО «СКВО» Ольги Цапревой и сотрудников Управления МВД РФ Ростова-на-Дону. Тем не менее делать выводы пока рано: идет проверка.

Пока следователи устанавливают факты, возможных фигурантов мошеннической схемы и определяют степень их вины, мы расскажем вам печальную историю одной семьи, из которой каждый для себя усмотрит что-то свое. Квалификацию жизненных перипетий Лидия и Денис в заявлении уже привели.

Наследник без наследства

Сын Владимира Касьяненко планировал заниматься вопросами наследства через 40 дней с момента смерти отца. Он знал, что из-за отсутствия завещания имущество родителя будет разделено на троих наследников: на самого Дениса Касьяненко, вторую жену Елену и его приемную дочь Анну. Его мать — Лидия знала о том, что может претендовать на половину наследства, так как имущество было совместно нажито в браке с Владимиром, но первоначально отказалась от этой затеи: главное, чтобы Денису было отведено положенное. Однако вместо честного раздела Денис остался ни с чем.

Денис в один день из своей жизни после смерти отца по настоянию «родственников» в сопровождении неизвестного лица прибыл в контору нотариуса Ларионова. Что уж там происходило внутри, узнаем только со слов Дениса. Неоспоримый факт в том, что вышел он из конторы с отказом от наследства в пользу бывшей супруги отца Елены.

В заявлениях о преступлении сам Денис этот день указывает как начало реализации преступного замысла заинтересованных лиц по отъему имущества. Взамен отказа от наследства ему якобы пообещали материальную компенсацию, правда без какой-либо конкретики — ни суммы, ни срока. Удивительно, что, по утверждениям Дениса, сам нотариус Ларионов не только не усмотрел пороки в таких нотариальных действиях, но и включился в убеждение Дениса отказаться от наследства в пользу Елены. Неудивительно, если такие обстоятельства были расценены молодым человеком как психологический наезд, да еще и со стороны нотариуса — лица авторитетного, что и дало свой результат: Денис Касьяненко подписал заранее подготовленный отказ от наследства, притом что отказ от наследства с условием компенсации в пользу третьих лиц, согласно ст. 1158 Гражданского кодекса РФ, незаконен.

Поняв, что нагло обманут, Денис Касьяненко обратился в суд, в котором представитель Елены Касьяненко Максим Тарасенко стал заявлять суду о том, что отказ от наследства обсуждался с Денисом заранее, что Елена при жизни мужа принимала непосредственное участие в жизни его сына — именно поэтому он отказался от своей доли. Удивительно, если так, ведь Денис уже был взрослым самостоятельным человеком, ни в каком участии чужой тетеньки не нуждался. Нотариус Ларионов в своих показаниях клонил к тому, что отказ от наследства никак не связан с компенсацией, которую пообещала Елена. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отказал Денису в восстановлении законных прав: не усмотрел в показаниях Елены Касьяненко, нотариуса Ларионова и юриста Тарасенко недостоверности. Несмотря на это решение, вышестоящие инстанции восстановили права Дениса Касьяненко на наследство, фактически указав на имеющиеся основания как минимум для проверки действий ростовского нотариуса Ларионова, которая идет в настоящее время.

Полиция установила отцовство

Видя, что сторона Елены Касьяненко получает наследство в ущерб интересам сына Дениса, первая жена Лидия обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества, но удивительно, суд отказал в удовлетворении требований, мотивировав это тем, что «фактически» брак между Владимиром и Лидией был якобы прекращен в 1994 году. Такое решение было принято на основании недостоверных доказательств, которые были представлены в суд стороной ответчика. Несмотря на доводы, свидетельствующие о том, что развод произошел в декабре 2007 года и Владимир Касьяненко до этого времени проживал и трудился на хуторе Путь Правды, о чем сдавал официальные декларации как депутат заксобрания, обнаружились и интересные документы со стороны сотрудников полиции, которые якобы выезжали по указанному Еленой ростовскому адресу и установили, что Владимир с 1995 по 2004 год проживал с ней и девочкой, которая объявлена совместной дочкой с Владимиром Касьяненко. Интересно, зачем вообще сотрудники полиции могли интересоваться таким фактом личной жизни гражданина?

По словам Лидии Касьяненко, полиция располагала данными, что ее бывший муж не был зарегистрирован в ростовской квартире, однако заместитель начальника отдела полиции №4 А. В. Алибаш проигнорировал данный факт, указав суду, что полиция «установила» факт проживания депутата по этому адресу.

Странным образом, из доклада полицейских следовало, что девочка Анна является родной дочерью Владимира Касьяненко, но ведь в реальности она была удочерена им лишь в 2008 году, причем у девушки есть биологический отец — Владимир П., с которым ее мать состояла в официальном браке с 1989 по 1996 год.

По мнению Лидии Касьяненко, использование стороной ответчика ответа полицейских из четвертого отдела полиции Ростова-на-Дону, в котором были указаны заведомо необъективные и недостоверные сведения, привело к тому, что судебная коллегия отказала в иске о выделе ей законной супружеской доли.

Дочка матери

Анна вместе с мужем Анатолием и нанятым адвокатом Меньшиковым также представили в Октябрьский суд Ростова-на-Дону документы и доказательства, которые убедили Фемиду в том, что якобы с 1995 года Лидия и Владимир прекратили супружеские отношения и совместные хозяйские отношения, что депутат уже тогда покинул хутор Путь Правды и поселился в Ростове вместе с Еленой, наживал с ней имущество, создавал фирму «Владен». Примечательно, что название компании образовано от имен Владимир и Денис, но не Владимир и Анна. В показаниях снова звучало про биологического отца.

Генеральный директор АО «Учхоз Зерновое» Владимир Абрамов на всех выборах был доверенным лицом депутата Владимира Касьяненко, поэтому знал всё о его семье. По его словам, в связи с избирательной деятельностью Касьяненко предоставлял о себе официальные сведения: о работе, о своей жене Лидии Касьяненко, сыне Денисе Касьяненко, о проживании на хуторе Путь Правды.

— Выезжая в Ростов-на-Дону в командировки на 1—2 дня по депутатским делам, В. Касьяненко сначала останавливался в гостинице, а потом в квартире на Большой Садовой, которую семья Касьяненко купила в 1997 году.

Расшаркались перед бизнесом

А что же глава администрации Красноармейского сельского поселения Зерноградского района Ирина Люлюмова? В данный момент женщина работает уже заместителем главы администрации Зерноградского района, но ее возможного вмешательства вполне могло хватить для того, чтобы снабдить суды документами, подтверждающими буквально, что Владимир Касьяненко хоть и был зарегистрирован, но фактически не проживал на хуторе Путь Правды с 1995 года. Данные для административной справки были взяты из похозяйственной книги, в которую, как стало известно, в графу «проживание» были внесены данные карандашом «не проживал». В дату предполагаемого внесения записи юристом СЗАО «СКВО» работала Ольга Царева. Директором данного предприятия являлась та самая Анна.

Татьяна Клименко в периоды с 1980 по 1987, с 1990 по 2005, с 2006 по 2009 год была главой администрации Красноармейского сельского поселения Зерноградского района. Она знает семью Касьяненко с 1974 года. По ее словам, Владимир и Лидия состояли в браке, вели совместное хозяйство и проживали совместно на хуторе Путь Правды до декабря 2007 года.

Говоря о приписках в похозяйственной книге, Татьяна Клименко сообщила следователям, что в ее бытность главой администрации такие записи не вносились, они являются грубейшим нарушением порядка ведения похозяйственных книг, выполнены карандашом, а не ручкой, что не допускается. Кроме этого записи должны делаться исключительно по отведенным строчкам: «выбыл», «возвратился», а не по диагонали по всем отведенным строчкам «выбыл», «возвратился». Отметки должны производиться с указанием даты выбытия и возвращения, а также причины выбытия. Записи производятся систематически в течение года и проверяются во время сплошного обхода хозяйств.

Когда наследники Елена и Анна узнали о том, что следователи начали задавать вопросы и иным лицам, тут же на странице СЗАО «СКВО» в сети «Инстаграм» появилось сообщение в адрес «уважаемых коллег и партнеров», что с теми, кто «производит вброс лживых сведений», разберутся компетентные органы.

Так, Анна пишет у себя в «Инстаграме»: «День рождения закончился. Завтра снова в бой — покорять новые вершины в бизнесе, биться за то, что мне принадлежит по праву!»

Мы будем следить за ситуацией.