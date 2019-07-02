Кто осудит судью?

Судья Динского районного суда Краснодарского края Светлана Дубовик своим решением обрекла пайщиков СПК «Колос» на четвертый круг тяжб, которые идут уже несколько лет.

Корреспонденты «Аргументов недели» в Динском районном суде бывают чаще, чем в краевом. Причина в том, что на протяжении последних трех лет мы постоянно следим за судебным спором, который касается пайщиков СПК «Колос», и не перестаем поражаться причудливости трактовок законов людьми в мантиях. Не ошиблись мы и на этот раз: решение судьи Светланы Дубовик, вынесенное 21 июня, возможно, войдет в историю юридической науки как образчик того самого «кубанского правосудия», которое легко справляется даже с мировыми автогигантами.

Вначале немного о сути спора. В 2009 году большинство пайщиков в границах земель СПК «Колос» на общем собрании приняли решения о разделе общего массива земли на части и передаче новых участков в аренду сельхозкооперативу, в котором сами же и работали. Соблюли все формальности: назначили дату и время проведения общего собрания, дали по этому поводу объявления в газеты, всех уведомили, потом провели мероприятие, проголосовали, составили протокол. На протяжении четырех лет всё было нормально: «Колос» обрабатывал землю, выплачивал аренду. Но в какой-то момент в дело вмешались действующие сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Представители СПК «Колос» уверены, что именно под прикрытием «щита и меча» в 2013 году житель г. Краснодара Николай Пивовар, который имел наследственный земельный пай в земельном массиве СПК «Колос», выдает доверенность на имя юриста фирмы «Траст» Фролова, который от имени Пивовара подает иск в Динской районный суд о якобы незаконности общего собрания пайщиков четырехлетней давности, так как он якобы не был о нем уведомлен и не участвовал в нем. Тогда районный суд обоснованно отказал в этих требованиях, но краевой суд по «непонятной» причине встал на сторону Пивовара. Сразу после этого его представитель Фролов организовал другое собрание пайщиков, где на повестке стоял вопрос о заключении договора аренды на 15 лет не с СПК «Колос», а с АО «Воронцовское». Надо заметить, что на том собрании пайщики не голосовали, потому что его, по сути, не было. А вот протокол, в котором написано, что собрание приняло решение о переходе земли, был. Его помог состряпать сотрудник сельской администрации Сергей Петров, что вышло ему боком, так как впоследствии по факту фальсификации Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

Тем не менее в 2014 году земли, а это порядка пяти тысяч гектаров и урожай на сто миллионов рублей, незаконно отошли к АО «Воронцовское», о чем поведал следователям и судье Дубовик Олег Кирьян, тогда владелец АО «Воронцовское». Он-то и стал свидетелем, чьи показания на суде должны были помочь разобраться в ситуации и принять правильное решение.

Из показаний Олега Кирьяна следует, что по указанию действующего сотрудника Управления ФСБ по Краснодарскому краю он занимался оформлением незаконной процедуры перехода паевой земли от «Колоса» к «Воронцовскому», используя коррумпированных сотрудников Динского отдела Росреестра. После этого Олег Кирьян передает безвозмездно свои акции АО «Воронцовское» гражданину Зайцеву и Алексею Хандожко — людям непосторонним для Константина Тарасенко. Олег Кирьян в Динском суде полностью раскрыл всю реализованную схему, не забыв упомянуть, что обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества. По имеющейся информации, сейчас с Тарасенко работают военные следователи.

Но суд в лице судьи Дубовик, похоже, не желал слышать этих показаний. Равно как и не принял во внимание документально подтвержденные доказательства законности общего собрания пайщиков в 2009 году, показания более чем двадцати ответчиков — простых людей с мозолями от каждодневной работы на земле. Когда Светлана Дубовик зачитывала свое заведомо незаконное решение, в зале висела недоуменная тишина. Люди не могли поверить, что все их доказательства для суда не стоят и выеденного яйца, а слова представителя гражданина Пивовара, которого, кстати, никто из ответчиков за все пять лет суда ни разу не видел, принимаются как истина в последней инстанции.

В окружении приставов Светлана Дубовик озвучила решение: общее собрание признать незаконным со всеми вытекающими последствиями.

Долго еще после завершения суда люди спрашивали друг друга: «Что это было?» Только Петр Стародуб, руководитель обобранного СПК «Колос», не удивлялся, словно заранее не верил в иной — справедливый исход.

Петр Стародуб:

— Наверное, я один из нашей группы ответчиков, кто не сомневался в таком заведомо незаконном решении судьи Дубовик. Люди надеялись на справедливость, но, когда на кону стоят большие деньги, по-моему, это глупо. Земля, как известно, слухами полнится. А слухи и предположения в Динской станице таковы: судья Дубовик должна была ехать на коллегию в Краснодарский краевой суд по ее конфликту с женщиной и рукоприкладству, о чем стало известно всей стране из открытых источников. Однако на заседание комиссии, где могли лишить статуса судьи, она не явилась. Уважительная причина, вероятно, внезапно обрушившаяся болезнь? Но на наших заседаниях она не проявляла никаких признаков болезни. Возможно, федеральный судья посчитала невозможным оставить в назначенный день столь важное дело СПК «Колос» без «законного и обоснованного» решения, а потому пред комиссией не предстала? Думается, наше дело было не одним таким важным. Второе вычислить несложно, так как и во второй раз судья Дубовик на коллегию не поехала, и опять, видимо, по причине какой-то болезни. Опять же всё указанное в настоящем абзаце мы можем только предполагать…

Последствия такого правосудия очевидны для всех, кто уже несколько лет варится в этом котле. Теперь наши оппоненты спокойно уберут урожай с нашей же земли и получат несколько сотен миллионов рублей. Время у них на это есть, так как, пока наша апелляция дойдет до суда высшей инстанции, пока его рассмотрят, пройдут месяцы, а уборочная уже заканчивается. Вот для этого и нужна была затяжка процесса. Совокупность фактов рождает серьезные опасения в том, что правосудия во всей истории нет и, может, оно никогда не наступит.

Распутыванием этого клубка должны заниматься следственные органы, и мы намерены обратиться в Следственный комитет с соответствующим заявлением. Самое ужасное, что люди перестали верить в справедливость и в Краснодарский краевой суд, где, по информации из многочисленных СМИ, всем продолжает заправлять судья Елена Хахалева. Нас продолжают обманывать, прикрываясь законом. Больший цинизм и представить трудно. А потом власти удивляются, почему люди то трассу перекроют, то на тракторах в столицу едут. Просто наше кубанское правосудие не оставляет шансов на защиту через суд наших нарушенных прав.

А вот адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы пайщиков «Колоса», такое решение воспринял не только с удивлением, но и с негодованием.

Шота Горгадзе, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации:

— Это решение Динского районного суда является ярким объяснением того, почему кубанское правосудие уже стало именем нарицательным. В данном процессе были нарушены многие процессуальные нормы. Например, некоторые из истцов за время многолетней тяжбы уже умерли, но суд отказался проверять правопреемство тех лиц, которые якобы являются их наследниками. Более того, с нашей стороны суду были представлены все документальные подтверждения законности собрания пайщиков и абсолютной ничтожности исков, где безосновательно требовалось признать его нелегитимность. И в то же время суд, не сомневаясь, принимает решение в пользу истцов, не имеющих сколь-нибудь весомых доказательств своей правоты. Такое можно смело заносить в учебники по юриспруденции как анекдотичный случай. Но тут не до смеха. По сути, решение суда запустило на новый — теперь уже четвертый круг дело о земельных паях, а это значит, что права людей продолжают ущемляться. У меня нет никаких сомнений в том, что данное решение не устоит в более высоких инстанциях, но терпеть произошедшее, замечу — в очередной раз, в Динском районном суде невозможно. Поэтому я использую все законные возможности, чтобы привлечь внимание судейского сообщества к произволу, который творится в данном суде. Мы будем настаивать на том, чтобы решение судьи Динского районного суда стало предметом тщательного изучения коллегии на предмет его обоснованности. Кроме того, мои доверители настроены обратиться в Следственный комитет России с заявлением на судью, так как считают, что она является заинтересованной стороной в процессе. Заявления уже готовятся.

Как говорится, посмотрим, заинтересуется ли судейское сообщество Кубани и лично новый председатель крайсуда Алексей Шипилов деятельностью своей коллеги Светланы Дубовик из Динского районного суда? Или эта дама будет всё так же бегать по больницам и поликлиникам, одновременно забегая на свое рабочее место для вынесения заведомо незаконных судебных решений?

Наша газета просит обратить внимание председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова на данную проблему.