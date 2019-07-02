На Ахтубе возведут что-то Поднебесное

28 июня город-спутник Волгограда – Волжский посетила представительная китайская организация. С деловым визитом из Поднебесной прибыли чиновники и предприниматели. С мэром города Волжского Игорем Ворониным гости подписали буквально судьбоносное соглашение, обещающее нереальный подъём и процветание Волжскому. Однако событие вызвало настоящую бурю иногда – ироничных, а иногда – откровенно злых комментариев местной общественности.

Не так давно волжане и китайцы уже говорили друг другу «ни хао», когда волжская делегация посещала город Датун китайской провинции Шаньси, а точнее - международную товарно-экспозиционную выставку «Китай–Монголия–Россия». С собой визитеры привезли уже не матрешки и балалайки, а инвестиционные проекты строительства в Волжском самого большого в Европе парка развлечений, а также крупного логистического центра! Понятное дело, цена вопроса – десятки миллиардов рублей. Китайцы прищурили глаза и решили поподробнее разобраться, обсудить детали и принять решение. Для этого, собственно, и прибыли…

Поселились девять высокопоставленных чиновников и бизнесменов из четырехмиллионного промышленного города Шиянь в гостинице Волгограда всего на один день. Не осматривая достопримечательностей города-героя, сосредоточенно махнули в город-спутник.

В здешней мэрии гостям представили краткую презентацию о географических преимуществах Волжского и, собственно, перешли к главному. Чиновники поделились с китайскими коллегами заветной мечтой - построить перед въездом в Волжский со стороны Средней Ахтубы крупный логистический центр. Мол, есть нужда в улучшении инфраструктуры и как следствие роста товарооборота. Складские терминалы возле южного железнодорожного направления и волжской транспортной артерией должны привлечь иностранные инвестиции. Тем более, что власти уже совсем готовы выделить под центр 69 гектаров земли. Площадь полезной застройки составит 227 тысяч квадратных метров, 300 машино-мест для грузового транспорта и 800 — для легкового. Расчетный среднесуточный грузооборот в 3000 тонн – мечта, а не проект.

А еще хотят волжские власти возвести у себя парк аттракционов. Чтобы не хуже, чем Диснейленд. Правда, пока не решили – где именно. Но это не так важно. Главное, что называться он будет парк «Волжский» и станет самым крупным в Европе, совмещая в себе развлекательные и туристические функции. И сие чудо раскинется на 330 Га земли с 5 тематическими зонами. Воссозданные улицы Рима, Лондона, Парижа… А ещё – пляжи, аквапарк, школа верховой езды ... К реке туристов приведут «Сады радости»… На 27 гектарах побережья Ахтубы появятся отели-рестораны стоянки для катеров и яхт. Здесь будут проводить международные соревнования по экстремальным видам спорта BMX, AIR RACE. Вишенкой на торте станет канатная дорога, протяженностью 15 км, она свяжет город-спутник с областным центром.

Чтобы все эти грандиозные планы претворились в жизнь, власти Волжского пообещали освободить инвесторов от налогов на землю и имущество, посулили пониженную налоговую ставку на прибыль и льготный размер арендной платы.

Китайцы, выслушав потенциальных российских партнеров, с восточной осторожностью никаких обещаний давать не стали. Они дипломатично подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений между городом Шиянь провинции Хубей КНР и Волжским. А еще подарили мэру города модель грузового автомобиля в миниатюре и китайский чай. Воронин вручил вице-мэру Народного правительства Шияня герб Волжского и футболку с символикой.

За сим и расстались. Первые лица региона на встречах не появлялись и представителей не прислали, что не могло не озадачить улыбчивых китайцев.