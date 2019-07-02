Эксперты назвали самую популярную в России породу собак

2 июля отмечается Международный день собак. Во многих странах Азии и Африки их не держат дома, потому что там собака считается зверем нечистым. Европейцы же, напротив, ходят с животными в кафе, театры и прочие места.

За последний год в России самой популярной породой оказался немецкий шпиц. А вот 10 лет назад эти собаки находились на восьмом месте рейтинга популярности. На втором месте расположились чихуа-хуа, однако 10 лет назад они занимали четвёртое место в рейтинге. Йоркширский терьер в этом году оказался на третьем месте, пишет News.ru.

"Я думаю, скачок цен на вельш-корги связан с популярностью в России британской королевской семьи. У королевы Елизаветы есть несколько собак этой породы. А моду на шпицев диктуют наши знаменитости. Они появляются на мероприятиях с ними на руках. За ними все повторяют", - объяснил эксперт Константин Карапетьянц.

Также, как отмечает портал "Актуальные новости", ученые из США рассказали, что употребление некоторые видов корма ведет к повышению количества сердечных болезней у домашних собак и кошек.