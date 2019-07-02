С 1 июля стартовала продажа паломнических автобусных туров на могилу певицы Юлии Началовой из ряда городов России. Первые группы отправятся к месту назначения уже в середине месяца.

Помимо Троекуровского кладбища в программу также входит поездка в Покровский женский монастырь, где находятся мощи святой Матроны Московской, и на ее могилу на Даниловском кладбище.

Спустя четыре месяца после похорон Юлии Началовой на Троекуровском кладбище очевидцы стали заявлять, что рядом с могилой артистки якобы происходят настоящие чудеса, пишут "Дни.ру".

"Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» о том, что якобы крест на могиле стал мироточить", - заявил собеседник портала.

"Она, конечно, не святая, никто ее не канонизировал, но люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью", - пояснили организаторы одной из таких экскурсий.

Якобы захоронение помогает при диабете, сепсисе, красной волчанке, алкоголизме. Девушки идут к Юле перед пластикой, а мужчины берут землю с могилы, чтобы вернуть сексуальную силу.