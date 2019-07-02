Четырнадцать моряков сгорели в пожаре на подводном аппарате в водах России

Четырнадцать моряков-подводников погибли на научно-исследовательском глубоководном аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана.

Как сообщает Министерство обороны России, 1 июля на борту начался пожар. Моряки погибли из-за отравления продуктами горения . «Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время аппарат, где вспыхнул пожар, находится на военно-морской базе «Североморск». Ведется следствие, которое должно установить причины возгорания.

Трагедия произошла на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Её стандартный экипаж составляет 25 человек.