Четырнадцать моряков сгорели в пожаре на подводном аппарате в водах России
2 июля 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Четырнадцать моряков-подводников погибли на научно-исследовательском глубоководном аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана.
Как сообщает Министерство обороны России, 1 июля на борту начался пожар. Моряки погибли из-за отравления продуктами горения . «Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении.
В настоящее время аппарат, где вспыхнул пожар, находится на военно-морской базе «Североморск». Ведется следствие, которое должно установить причины возгорания.
Трагедия произошла на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Её стандартный экипаж составляет 25 человек.