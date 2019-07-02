Парализованная женщина-инвалид начала ходить, но это вовсе не чудо. Аферистка обманула фонд Кадырова на 700 тысяч

Четыре года назад Лизан Исакова из Грозного провозгласила себя инвалидом, у которого "поражены онкологией все внутренние органы". Она была парализована и полностью слепа.

Женщина активно жаловалась на бездействие местных властей, и ей удалось получить помощь от фонда Кадырова. После приезда к ней главы парламента Магомеда Даудова, в квартире Лизан был сделан ремонт и куплена бытовая техника на сумму больше 700 тысчя рублей.

Вот только с недавних пор соседи стали подозревать, что Исакова всех обманывает и пожаловались в полицию. Силовики установили в доме женщины скрытые камеры. И о чудо! Лизан прозрела, встала с постели и вообще оказалась вполне здоровой теткой, сообщает канал "Baza". Только обманщицей.