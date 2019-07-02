В центре Москвы нашли крупнейший клад из монет

Столичные археологи в ходе раскопок в Костянском переулке в центре Москвы обнаружили клад - коробку с монетами времен Николая II, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия. В Москве археологи обнаружили еще один старинный клад

Клад обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания. Порядка 60 спекшихся монет номиналом 5 и 10 рублей хранились в жестяной коробке, которая и сама сохранилась фрагментарно.

"Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается в сумму порядка миллиона рублей", - рассказали журналистам.