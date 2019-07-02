Как Дед Мороз стал бомжом, или почему его резиденция в Устюге стала частной лавочкой, а теперь и вовсе закрылась

Резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге пафосно открывали в 1999 года по инициативе Юрия Лужкова. Это был туристический объект нечто вроде нашего ответа Диснейленду, правда размахом поменьше, зато с русскими народными традициям.

Идея оказалась удачной, за первые три года число туристов, посетивших Великий Устюг, выросло с 2 до 32 тысяч. Главному волшебнику страны стали писать миллионы писем, товарооборот в городе вырос в 15 раз. Затем в комплексе появилось еще несколько аттракционов вроде кузницы, столярной мастерской, дома моды Деда Мороза и дело совсем пошло в гору. Усадьба давала прибыль 70 миллионов рублей в год.

И вот неожиданно рентабельная структура стала нуждаться в реконструкции. Как пишет «Mash», закрылся "Дом моды Деда Мороза", а сам проект "Великий Устюг — родина Деда Мороза" из государственного стал частным, и перешёл в управление фирмой, принадлежащей местному депутату заксобрания Татьяне Муромцевой. По крайней мере так утверждают уже бывшие работники архитектурного комплекса.

Что будет с одним из самых успешных туристических проектов России — неясно, но более 50 человек из команды главного волшебника страны уже уволены или ушли сами. Сейчас они сами пишут письма, но не Деду Морозу, а губернатору Вологодской области и просят остановить беспредел.

Вот только в ответ получают отписки Олега Васильева о том, что необходимо "усовершенствовать систему управления "Великий Устюг — родина Деда Мороза", а потому проект пока ликвидируется. Никакого конкретного плана по работе Дома Деда Мороза в данный момент нет.