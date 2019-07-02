Главврачи больниц Москвы поддержали обвиненную в убийстве ребенка коллегу из Калининграда

Главные врачи московских больниц выступили в поддержку неонатолога из Калининграда Элины Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного ребенка.

Появились подробности дела о смерти ребенка в калининградском роддоме

По делу об убийстве новорожденного, возбужденному в 2018 году, проходят неонатолог пренатального центра Элина Сушкевич и и.о. главного врача роддома № 4 Калининградской области Елена Белая.

В роддом поступила беременная женщина на сроке 23 недели. Ребенок родился весом 700 граммов. Сушкевич была в бригаде неонатологов, которых вызвали в роддом из пренатального центра, чтобы спасти недоношенного новорожденного, но медикам это не удалось.

Расследованием смерти ребенка занимался Следком. Под подозрение попала и.о. главврача роддома Елена Белая. По версии следствия, она потребовала прекратить оказание реанимационной помощи новорожденному и попыталась скрыть его смерть, указав, что он погиб в утробе матери. За это ей вменялось превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК).

В июне следователи вынесли новые обвинения, как Белой, так и ранее проходившей свидетелем по делу Сушкевич. Белую обвинили в организации умышленного убийства ребенка, а Сушкевич — в убийстве ребенка.

По версии следствия, Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет, а такой исход ухудшит статистические показатели. Она поручила Сушкевич убить младенца. Белая находится под домашним арестом все время следствия, Сушкевич в конце июня оказалась под домашним арестом.

На защиту неонатолога поднялись главврачи Первой градской Алексей Свет, онкологической больницы № 62 Дмитрий Каннер, ГКБ им. Юдина Денис Проценко, городской поликлиники № 68 Наталия Кузенкова, инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова, медицинский директор в клинике «Семейная» Павел Бранд, главврач перинатального медцентра «Мать и дитя» Татьяна Нормантович, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, - передает РБК.

Ранее медики защищали и Елену Белую.