Строящиеся в Хабаровском крае корветы поступят на ТОФ

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре посетила делегация Тихоокеанского флота. Гостям продемонстрировали ход строительства новейших корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий».

Осматривать корветы пришли замкомандующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Ковалев, а также офицеры технического управления флота. Делегация заметила, что завод значительно опережает график работ.

Ожидается, что уже в августе этого года «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» спустится на воду. Специалисты проведут заводские и государственные испытания. А в Тихоокеанский флот судно будет передано в следующем году. Второй корвет – «Резкий» пополнит тихоокеанскую флотилию в 2021 году. Это будут третий и четвертый суда проекта 30280 на ТОФ.