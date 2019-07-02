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Строящиеся в Хабаровском крае корветы поступят на ТОФ

2 июля 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Строящиеся в Хабаровском крае корветы поступят на ТОФ

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре посетила делегация Тихоокеанского флота. Гостям продемонстрировали ход строительства новейших корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий».

Осматривать корветы пришли замкомандующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Ковалев, а также офицеры технического управления флота. Делегация заметила, что завод значительно опережает график работ.

Ожидается, что уже в августе этого года «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» спустится на воду. Специалисты проведут заводские и государственные испытания. А в Тихоокеанский флот судно будет передано в следующем году. Второй корвет – «Резкий» пополнит тихоокеанскую флотилию в 2021 году. Это будут третий и четвертый суда проекта 30280 на ТОФ.

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