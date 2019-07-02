Президент – это не звание, это счастье

В Волгограде снова кадрово-эпохальные перемены. Миоцен Владимира Петрова в Волгоградском медицинском университете сменился плиоценом Владимира Шкарина. Процедура выбора нового ректора прошла демократично: делегаты конференции от всех структурных подразделений ВолГМУ большинством - 172 «за» из 183 человек - отдали голоса в зачёт выпускника своего университета, ныне вице-губернатора региона.

Владимир Петров казался эдакой советской мясорубкой - машинкой вне времени. В смысле, что каждый из нас, в очередной раз обнаруживая её дома, припоминал, что у мамы она была точно, а вот от бабушки ли она осталась или от прабабушки уже вспомнить не мог. Хотя в советские времена ректором Петров ещё не был – возглавил мединститут он в 1990-м, как раз на смене государственного строя в стране. В духе времени став самым молодым 39-летним ректором в городе и среди медицинских вузов страны.

Первый академик в регионе и член корр. – тоже он. Правда, завистники оговаривали, что РАМН – не РАН, и звание академика РАМН – это не совсем тоже, что и РАН. Но регалий и званий за годы работы Петров получил не меньше, чем выпустил студентов. Со студентами же легко коммуницировал и пикировался в соцсетях уже в то время, когда его ровесники подойти боялись к компьютеру. По крайней мере, один редактор одной большой газеты, несмотря на технический прогресс, продолжал работать только с ундервудом. На этих же просторах Интернета Петров получил прозвище профессора Мориарти, но ему хватило чувства юмора превратить его в никнейм.

Немало провернулось фарша за 29 лет. Приходили-уходили главы региона, но академик только раскручивал свой авторитет. Не секрет, что ни одно назначение ни одного главврача больницы или сколь-нибудь значимого медицинского поста в регионе не обходилось без его согласия.

Вопрос о смене ректора медуниверситета витал последние два года, и уже даже затянулся. Нет сомнений, что сам Петров эту смену и готовил. Новым руководителем вуза выбрали его ученика, который теперь и сам оброс большими связями и нарастил авторитет. Впрочем, академик далеко не уходит – до сентября, пока Шкарин разберется со своей чиновничьей стезёй и будет окончательно утвержден Министерством здравоохранения РФ, Петров остается исполнять обязанности ректора. А потом продолжит работу в почетном звании президента Волгоградской медицинской академии. До следующего антропогена.