Создавая условия для учебы иностранных студентов

25 июня в Центрально-Сибирской ТПП состоялась встреча Советника Генерального Консульства Монголии в г. Иркутске Чойжанцана Жаргалсайхана со студентами Монголии, обучающимися в Красноярске.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с проживанием, питанием, медицинским обслуживанием, спортивной жизнью и учебной деятельностью студентов. На встрече присутствовали студенты Красноярского государственного аграрного университета Халиун Эрдэнэхуяг (руководитель Красноярской диаспоры студентов из Монголии) и Замбага Мунбаяр, а также студент Сибирского юридического института Эрдэнэцогт Отгонмунх. Они ходатайствовали о решении вопроса через Правительства Монголии и России о признании равных прав с российскими студентами в поступлении на обучение за счет средств бюджета РФ, что, по мнению участников встречи, значительно улучшило бы положение монгольских студентов и увеличило их количество.

Также, совместно с монгольскими предпринимателями-делегатами, представители Департамента ВЭД и делового сотрудничеств Союза «ЦС ТПП» обсудили темы выступлений на XV Объединенном торгово-экономическом форуме России, Китая и Монголии.