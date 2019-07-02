Село Заянье: история отца Романа

В 150 км от Пскова расположилось древнерусское село Заянье. Когда-то оно было крупным Православным центром всех близлежащих деревень. Согласно документам, где-то с 13 века до 1923 года на территории села Заянье действовали четыре храма.









От автора

Еще несколько лет назад село Заянье украшал храм Николая Чудотворца, который был построен между 1629 и 1646 годами. Красивейших храм, который возвышался среди псковских лесов и был отрадой для местных жителей.

В этом храме служил игумен Роман. Он и был настоятелем Никольского храма села Заянье. Удивительный батюшка, который всегда отличался многими талантами: пишет стихи, историческо-церковные книги о местных храмах, кстати, прекрасно рисует. Но главное – отец Роман известен своей духовной прозорливостью. Более того, его даже называют «гонимым» священником за пророчества и искренние взгляды в обустройстве современной России.









Мне посчастливилось познакомиться и поговорить с отцом Романом. Сложно описать все эмоции, но, при разговоре с батюшкой, ты становишься удивительно спокойным, умиротворенным. Да и неразрешимые вопросы решаются постепенно. Говорить с отцом Романом очень интересно: прекрасное знание российской истории, реальный взгляд на современность. Да, он говорит откровенно о том, о чем многие думают и молчат.









Беда пришла в Заянье холодной апрельской ночью 2015 года. В два ночи на пульт пожарных поступил звонок – горит храм Николая Чудотворца. Пожарные приехали быстро, но храм полностью сгорел.









Когда я узнала об этом, то ни секунды не раздумывая, запрыгнула в машину и поехала в Заянье.

Это было страшно. Пепелище, расплавленный колокол и люди, которые почернели от горя. Позже я узнала, что как только начался пожар, люди, забыв о себе, вбегали в горящий храм, чтобы спасти иконы. Да, так всегда было принято на Руси – спасать, забывая о себе.









Почему возник пожар?

По официальной версии, в рядом находящейся с храмом богадельне упала свечка, а поскольку строение деревянные, то огонь моментально охватил постройки.

Но местные жители утверждали, что храм был осквернен: его незадолго до пожара обокрали. Воры орудовали и в алтаре…В святая святых.

Я помню тогда отца Романа. Он постоянно крестился и постоянно говорил: «Господь все управит! Восстановим храм. Восстановим». И действительно, с Божией помощью храм начали потихоньку отстраивать.









А что потом?

Потом вышел указ. 3 января 2017 года глава Псковской митрополии издал указ о запрещении игумена Романа (Загребнева), настоятеля храма Святителя Николая села Заянье Плюсского района, в священнослужении за уход в раскол.

В чем суть проблемы?

Отец Роман, после встречи Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Папой Римским, высказал свое мнение об этом. Деревенский священник не мог допустить и мысль, что его православная вера сможет «сотрудничать» с католической. Так не было никогда на Руси! Православные шли в огонь и умирали за свою, за православную веру.

Игумен Роман выступил и открыто высказал свое мнение: он был удивлен, что наш Святейший Патриарх назвал Римско-католическую Церковь – христианской, тем самым нарушив девятый член Символа веры о Единой Церкви, а также назвав католиков братьями по христианской вере.

Свое мнение отец Роман высказал на Приходском собрании. Его мнение разделили восемь человек. Остальные придерживались иного: в наше сложное время нужно суметь сохранить мир, призвать народ к покаянию, объединиться против зла. Этим и занимается Святейший Патриарх.

Мне, как простому человеку, сложно постичь такие сложные церковные нюансы. Конечно, Святейший Патриарх знает, как лучше для его паствы. Но я рассуждаю сердцем. Уж простите. Село Заянье и то святое место, где находился красивейший храм Николая Чудотворца, осиротели… Осиротели без отца Романа. Богадельня, в которой жили те, у кого нет дома, больше не существует. Ее разогнал новый священник. Так говорят. Куда пошли все эти люди? Там была и мать с детьми, которая бежала от побоев своего мужа, и калека, которая стала не нужна своей семье, и просто пожилые люди.

Я приехала в Заянье. Мне было пусто и больно. Я никто, чтобы судить и спорить, но правда… больно.

А что с отцом Романом?

Я нашла его в славном городке Пушкине. Нашла и спросила: «Как вы отец Роман? Как живете?» Игумен Роман Загребнев просто улыбнулся и сказал: «Спасибо Господу за все! Молюсь».

Да, отец Роман просто живет. Он не обижается ни на кого, он молится за Россию, за родное село Заянья, за нас с вами.

Все!