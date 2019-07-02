Собирающимся в Крым на автомобиле это надо знать

На полуострове постоянно меняются направления движения по всевозможным автомобильным развязкам. Запутаться легко.В районе аэропорта Симферополь изменена схема движения транспорта. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

По информации ведомства, дорожники соединили дорогу Симферополь — Евпатория и подъездную дорогу к аэропорту. Теперь транспорту, который двигается со стороны Симферополя в Евпаторию необходимо поворачивать в направлении аэропорта и двигаться прямо в направлении Евпатории.

Транспорту, двигающемуся со стороны Евпатории, необходимо съезжать в направлении аэропорта, где обустроено разворотное полукольцо для движения в сторону крымской столицы.

Участников дорожного движения призвали руководствоваться знаками, установленными на данном участке в соответствии со схемой дорожного движения.