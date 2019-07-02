"Вы хотите права качнуть? Я тоже вам могу качнуть", губернатор Красноярского края жителям о затоплении

Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с жителями региона поговорил о затоплении. В Канске действует режим ЧС, там размыло реку, и единственная дорога разрушена. Люди полностью отрезаны, и они надеются на помощь.

Но поскольку словарный запас у губернатора не ахти какой богатый, разговор получился довольно странным. На вопрос женщины, что делать, если дорогу снова размоет чиновник ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже сейчас вам могу качнуть».

«Сам-то на вертолете прилетел, а людям куда бежать, если что? Вот реи и итересуются, а в ответ получают хамство», «Они же как к быдлом разговаривают, да у него одни часы больше, чем все село стоят», «Представляю, бегают сейчас вокруг него советники и кудахчут, мол Александр Викторович - это заказ на вас, это вот ваши конкуренты проплатили грязную пиар-кампанию и выложили ролик в Сеть. Не могут же советники сказать губернатору, что он совсем без словарного запаса, и так с людьми не общаются», - комментируют видео в Рунете.