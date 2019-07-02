Замуж после 30, или как меняются нормы в наше время

«Нормально ли я живу?» — этот вопрос задают себе многие. Ведь когда-то нормой было сохранять девственность до свадьбы, быть скромным и порядочным человеком. Но что сегодня для общества считается нормой? Что это вообще такое и нужна ли она нам?

Норму можно определить как среднее устойчивое значение чего-либо, которое предполагает отклонения как положительного так и отрицательного характера. Например, общество диктует, что девушка должна выйти замуж в 20-25 лет. В итоге некоторые представительницы слабого пола бегут под венец порой необдуманно и опрометчиво. Однако если они вступают в брак раньше совершеннолетия, то это уже считается, как отклонение от нормы.

Норма — правило, образец или пример, которому должен следовать каждый человек. Однако у каждого они свои. Врачи говорят, что человеческий организм индивидуален. Кому-то хорошо жить с повышенным давлением, а у кого-то половое созревание произошло раньше. И для конкретного человека это будет нормально.

С течением времени нормы стали меняться. Если ранее женщина рожала первенца в 25 лет или позже, то могла услышать от врачей, что она «старородящая». Сейчас же с этим стало по-другому. Ученые даже решили продлить подростковый возраст аж до 24 лет. Это означает, что женщины могут спокойно пожить для себя и родить ребёнка после 30.

Да и с сексом всё стало иначе. Сегодня человек может любить кого угодно, открыто заявлять о своих любовных пристрастиях, говорить о сексуальности и пропагандировать ее. В этом даже наблюдаются свои плюсы для женщин. Ведь опыт и новые ощущения в сексуальных удовольствиях благоприятно влияют на самооценку и женскую сексуальность. Однополые семьи на сегодняшний день становятся обычностью: Европа давно приняла и признала такие браки полноценными. Никого не удивишь, что двое мужчин или женщин могут пожениться и даже усыновить себе ребенка.

Нормы красоты тоже изменились: если ранее мужчина не следил за своим внешним видом, то сегодня ему не стыдно посещать салоны красоты, делать маникюр и эпиляцию.

Средняя продолжительность жизни также поменялась. По данным Росстата, женщины живут до 78 лет, мужчины — почти до 68. Учёные уверены, что биологически человеку отведено прожить до 120 лет. Вполне вероятно, что статистика еще изменится.

Меняются и нормы русского языка. Сегодня многие «коверкают» слова, ставят неправильно ударения, употребляют «кофе» в среднем роде. Итальянский писатель Алессандро Мандзони сказал: «Действовать без правил – самое утомительное занятие на свете». Наверное, поэтому создание определенных рамок — проверенный и упрощенный путь жизни. Но что является истинной нормой — каждый человек для себя определяет сам, советуясь со своей совестью, житейским опытом и умозаключениями.