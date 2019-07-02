Виртуальные шоурумы подсовывают нам китайские товары под видом дизайнерских

Эти магазины предлагают широкий ассортимент одежды, уверяя, что она – уникальная. Мало кто знает, что зачастую за красивыми фотографиями и громкими фразами прячутся дешевые вещи с китайских сайтов. "Аргументы недели" провели своё расследование этого сегмента торговли.



«Примерно три года назад я начала замечать, что в аккаунтах шоурумов появляются товары с Алиэкспресс. Даже фотографии одежды были идентичными! В то время китайские сайты ещё не пользовались такой популярностью, поэтому владельцы модных магазинов смело покупали там вещи и перепродавали втридорога под видом собственного производства», – рассказывает известная блогер Екатерина Конасова. Она автор нашумевшего ютуб-канала, на котором занимается разоблачением шоурумов. На странице десятки видео с наглядными примерами того, как инстаграм-магазины продают дешёвую вещь с огромной наценкой.



Можно пересчитать по пальцам магазины, которые шьют одежду сами. Это просто не выгодно. Швейное дело в России – тяжелое и дорогое удовольствие. Направление не развивается. Закупать в Китае и Корее бюджетнее, чем производить самостоятельно. Скажу по своему опыту: на рынке буквально 100-150 шоурумов, у которых производство находится в России, все остальные продают китайскую одежду», – делится статистикой с «Аргументами недели» Екатерина Конасова. Она обращалась даже в Роспотребнадзор. Но, к сожалению, пока привлечь недобросовестных владельцев к ответственности очень сложно.



Обманывают своих покупателей даже знаменитости. Селебрити не боятся потерять репутацию и продают своим поклонникам китайские вещи под видом собственного дизайна.



Подробности читайте в расследовании "Аргументов недели".



