Синоптик рассказал о погоде на вторник
2 июля 2019, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в столице во вторник, 2 июля. По сломам метеоролога, температура воздуха в Москве и области соответствует установленной июльской норме.
«Сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь, и то в основном солнце, осадки какие-то совсем локальные. Температура воздуха Москва 22-24 градуса, область 20-25», - предупредил москвичей Тишковец.
Он добавил, что атмосферное давление продолжает оставаться ниже нормы и составляет 738 миллиметров ртутного столба. Ветер в столице западный, скорость 4-9 метров в секунду, передаёт РИА Новости.