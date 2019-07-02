Синоптик рассказал о погоде на вторник

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в столице во вторник, 2 июля. По сломам метеоролога, температура воздуха в Москве и области соответствует установленной июльской норме.

«Сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь, и то в основном солнце, осадки какие-то совсем локальные. Температура воздуха Москва 22-24 градуса, область 20-25», - предупредил москвичей Тишковец.

Он добавил, что атмосферное давление продолжает оставаться ниже нормы и составляет 738 миллиметров ртутного столба. Ветер в столице западный, скорость 4-9 метров в секунду, передаёт РИА Новости.