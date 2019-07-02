Дмитрий Медведев рассказал, как через год изменится система поддержки малоимущих

Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния граждан при помощи специальной информационной системы. В связи с этим изменится система социальной поддержки малоимущих россиян.

Как объяснил премьер, при рассчете уровня благосостояния новая систем будет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого нуждающегося. По словам Медведева, будут учитыться доходы, расходы, состав семьи, условия проживания, состояние здоровья, уровень образования, - сообщает URA.RU.

"Необходмо учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства", — цитирует РИА «Новости» премьер-министра.

Представители нескольких регионов ранее предложили изменить критерии нуждаемости граждан в социальной поддержке.