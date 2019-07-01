Кандидаты в МГД рассказали о работе сборщиков подписей

Подписная кампания кандидатов в Московскую городскую думу от непарламентских партий и самовыдвиженцев подходит к концу. Мосгоризбирком закончит принимать подписные листы уже в ближайшую пятницу, 5 июля. Нельзя сказать, что сбор подписей весь этот месяц у всех кандидатов проходил гладко. Однако попытки помешать волонтерам выполнять работу не носили массовый характер. На прошедшем в воскресенье «Московском дне подписи» нам удалось опросить большинство присутствовавших кандидатов и узнать, в каких условиях работали волонтеры.

«Нарушений со стороны третьих лиц или со стороны органов власти мы не наблюдали», – рассказал независимый кандидат от 14-ого округа Сергей Цукасов.

Инициатор «Московского дня подписи», кандидат от «Яблока» в 9-м избирательном округе Юлия Галямина также не смогла припомнить случаев, когда сборщикам тем или иным образом мешали.

Большая часть жалоб пришлась на действия охраны торговых центров. Секьюрити зачастую не только требовали от агитаторов покинуть прилежащую территорию, но иногда не пускали спрятаться от дождя. Такой случай рассказала кандидат от 36-ого округа Юлия Щербакова. Баллотирующийся от 2-ого округа Павел Рассудов также пожаловался на охрану.

«Охранники не знают закона, утверждают, что наши сборщики не имеют права даже находиться рядом с торговым центром. В действительности, закон не запрещает собирать ни в одних местах общего доступа. То есть можно собирать даже внутри торговых центров», – говорит кандидат от Команды Гудкова в 3-ем избирательном округе Александр Соловьев.

Случалось и так, что не в курсе агитационного законодательства оказывались и стражи порядка. Кандидат от «Яблока» в 43-ем избирательном округе Сергей Митрохин рассказал о четырех-пяти подобных инцидентах.

«Иногда полиция подходит к сборщикам и говорит, у вас тут, наверное, пикет. На самом деле, по закону такой сбор не требует согласований. Приходится объяснять полиции, что все в рамках закона – это отвлекает и мешает сбору», – говорит еще один представитель «Яблока», кандидат в 37-м округе Елена Русакова.

Увы, не обошлось и без случаев нападения на сборщиков.

«Пару раз подходили крепкие люди, вырывали из рук готовые подписные листы и выбрасывали их. Мы изменили тактику, теперь сборщики по возможности ходят парами – девушка и мужчина», – рассказал кандидат от 12 округа Борис Трофимов.

Власти оперативно приняли меры для предотвращения подобных ситуаций. Агитационные кубы Любови Соболь, провокации против которой широко растиражировали СМИ, охраняют наряды полиции. В подавляющем большинстве случаев такие меры предосторожности касаются площадок и других кандидатов. Зачастую инциденты носили бытовой характер.









«Явных провокаций и препятствий не было. Были люди, которые перегрелись, выпили, но не более того», – говорит кандидат от 41-ого округа Денис Шендерович.

Об аналогичном случае рассказал и кандидат от «Яблока» в 44-м округе Андрей Морев. Дабы не допустить подобных инцидентов некоторые претенденты на место в столичном парламенте приняли превентивные меры.

«Около наших кубов стоит много людей – крепкие ребята, напасть проблематично. В целом, пока что все хорошо, никаких прецедентов и проблем не было, к счастью», – рассказал Гудковец, идущий от 14-ого округа, Денис Клочков.

Подписная кампания вышла на финишную прямую. Проверка подписей в Мосгоризбиркоме займет около десяти дней. А значит, уже в середине июля станет известно, за кого из самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий можно будет проголосовать 8 сентября.