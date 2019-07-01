Крымчанин из дорожного катка украл два пульта управления стоимостью 600 тысяч рублей

В Севастополе крымчанин «обчистил» дорожный каток, украв из него два пульта управления стоимостью 600 тысяч рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского Управления МВД. Выяснилось, что в полицию обратился сотрудник предприятия по ремонту дорог и рассказал, что из катка были украдены два пульта управления от асфальтоукладчиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось оперативно установить личность и задержать подозреваемого в краже. Им оказался 38-летий крымчанин, который ранее был судим за разбой и грабеж. Оказалось, что в ночное время мужчина проник в салон дорожного катка, взломал и украл ящик с пультами управления, после чего покинул место происшествия на личном автомобиле. Восстановить всю картину кражи помогла камера видеонаблюдения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.