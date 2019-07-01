Жители Украины по-прежнему проводят летний отпуск в Крыму

Украина лидирует в числе стран, жители которых выбирают для отдыха Крымский полуостров, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал председатель госкомитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК. Он отметил, что сейчас на крымско-украинской границе растут очереди, в связи с чем пограничники иногда запускают дополнительные линии для прохождения туристов на территорию республики.

Говоря о других странах, ЧЕРНЯК назвал Германию лидером по числу туристов, отдыхающих в Крыму. Также, по его словам, много туристов приезжает из Китая.

Ранее сообщалось, что с момента присоединения полуострова к РФ на его территории отдохнули более 26 миллионов туристов.