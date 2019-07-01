На Украине женщины все чаще становятся жрицами любви

Нехватка денег у населения из-за нестабильной экономической ситуации на Украине толкает людей на самые разные способы заработка. В частности, популярность среди женщин набирает торговля телом.

По словам одной из представительниц древнейшей профессии, на панель украинских девушек заставляет идти отнюдь не алчность или желание иметь возможность позволить себе модную одежду, навороченные гаджеты или красивые украшения и аксессуары, а самая настоящая нужда.

"Ладно, если ты одна. А у меня вот ребенок трехлетний на руках, мне чем его кормить?", - объясняет 24-летняя девушка свою деятельность, которой занимается вот уже больше года. Благо, есть бабушка, с которой всегда можно оставить дите, пока мама занята "на работе".

При этом жрица любви отмечает, что мужчины на Украине тоже не могут похвастаться обилием денежных средств, а потому девушки все чаще уезжают на заработки заграницу. В частности, речь идет о России, Венгрии, Литве и Польше, куда за последний год наведались многие.

Но не всегда девушки сами принимают решение стать "ночными бабочками". К сожалению, все чаще за них решают их родители. Накануне в Хмельницком мать пыталась "сдать в аренду" 15-летнюю дочь, оценив ее в 40 тыс. гривен. То же самое - в Луганской области, Запорожье, Черкассах.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание "украинского Лас-Вегаса": предлагает легализовать проституцию и игорный бизнес на территории одного из городов. Таким образом он хочет привлечь туристов и собрать побольше налогов.