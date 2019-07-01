Назван самый популярный досуг у россиян

Данные недавнего опроса "Левада-центра" показали, какое занятие на досуге является наиболее популярным у россиян. Как выяснили социологи, большинство жителей нашей страны почти не читает книг.



Ежедневно смотрят фильмы и сериалы 53% опрошенных, еще 26% делают это не реже одного раза в неделю. Более трети россиян (36%) любят проводить досуг с друзьями и встречаются с ними почти каждый день.

При этом 30% опрошенных указали, что встречаются со своими приятелями и знакомыми еженедельно. В гости к друзьям раз в неделю ходит 31% респондентов, а 33% - примерно раз, или два в течение месяца.

По сравнению с 1994 годом, процент людей, которые хотя бы еженедельно уделяли время книгам, сократился вдвое: с 26 до 14 процентов. Исследование "Левада-центра" было проведено в конце мая 2019 года.