"Медуза" опубликовала первый после освобождения материал Ивана Голунова

Издание "Медуза" опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Московской области, а также об их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Небезызвестная операция по задержанию журналиста произошла сразу после того, как Голунов сдал редактору текст о том, кто зарабатывает на московских кладбищах. Есть мнение, что он и стал причиной подобных действий.

В расследовании "Медузы", в частности, рассказывается, как московские кладбища начали контролировать выходцы из Ставропольского края, связанные дружбой с высокопоставленными сотрудниками УФСБ по Москве.

На суде Иван Голунов сказал, что, по его мнению, за сфабрикованным делом стоят герои его неопубликованного расследования про московские кладбища, о том же сообщали несколько изданий, изучавших обстоятельства задержания.

После задержания Голунова по неподтвержденному обвинению в хранении наркотиков к работе над текстом подключились журналисты из РБК, Forbes, The Bell, "Ведомостей", "Новой газеты", "Русской службы BBC" и "Фонтанки".

Напомним, в прошлом месяце Голунова задержали по делу о попытке сбыта наркотиков. Однако после того, как его уголовное преследование получило широкий общественный резонанс, обвинения со спецкора "Медузы" были сняты.