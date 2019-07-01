Псково-Печерский монастырь: по вере вашей да будет вам

Псковско-Печерский монастырь многие называют «открытая крепость». Единственная обитель, которая никогда не закрывалась. Чудо! Необыкновенное чудо!

Мало кто знает, что в хрущевские времена, по указанию советских чиновников, принято было закрыть монастырь. И мало кто знает, что монахи были готовы отстаивать свою обитель ценой жизни. Но случилось чудо!

Когда в монастырь приехал уполномоченный по делам религии с приказом о закрытии, наместник монастыря архимандрит Алипий открыто отказался подчиняться приказу: он бросил указ в топку и сказал: «Я лучше приму мученическую смерть, но монастырь не закрою. Если захотите силой, знайте, что у меня шестьдесят монахов, из них две трети – участники войны. Они будут сражаться до последнего человека. А я откопаю петровские пушки, и мы устроим вторую оборону Сталинграда. Вам останется только бомбить нас с самолета, но вы этого не сделаете, потому что рядом Европа – узнает мировая общественность».

То ли слова отчаянья архимандрита, то ли приезд в монастырь премьер-министра Индии Индиры Ганди, но святая обитель стоит до сих пор. И будет стоять!

Псково-Печерский монастырь всегда привлекал паломников. Кто-то ехал к святыням, кто-то за советом старца. Летопись гласит, что император Александр Первый, услышав о жизни одного из насельников, старца Лазаря Прозорливого, который на третий день после смерти восстал из гроба и прожил 16 лет, попросил встречи с ним. Старец встретился с императором и сказал: «Жизнь царя должна служить примером для подданных. Помни, государь, что нам остается недолго жить на земле».

В 1967 году насельником монастыря стал один из самых почитаемых православными людьми старцев – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Батюшка почил в 2006 году. Сегодня келья отца Иоанна открыта для паломников. На стенах иконы, портреты, фотографии. Келья очень домашняя и уютная.









Сегодня наместник монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов).

От автора

Когда я собиралась в поездку, в Псково-Печерский монастырь, то разумеется «прогуглила» информацию об обители и наместнике. Пусть простят меня, но я была в некотором шоке, когда прочитала то, что пишут солидные издания об архимандрите Тихоне (Шевкунове). Мол, учился во ВГИКе и «вдруг» уверовал в Бога! «Духовник» самого Путина! «Подсиживает» Владыку. И прочее, прочее…

Я обычный человек, которому неведомы «внутренние тайны» современной церкви! Но я журналист и православная. Мне совершенно не все равно, что происходит нынче в православии.

Но как узнать? Честно, я кинулась на колени перед священником отцом Николаем, который сопровождал меня в поездке и, умываясь соплями-слезами, с подвывом: «Просветите дуру грешную!», выклянчила комментарии.









Отец Николай: «Что вы ересь читаете! Какой «духовник» Путина? У Путина есть духовник на Валааме. То, что архимандрит может стать преемником Владыки – вполне вероятно. И я считаю, что это правильно. Как только он стал наместником Псково-Печерского монастыря, то самое первое он сделал – вернул пожилых батюшек из отдаленных церквей в обитель, а молодых отправил служить в отдалении. Верное и мудрое решение. Я не могу говорить за всех, но скажу честно свое мнение. Посмотрите, что происходит сейчас в православии! Что происходит сейчас в России? Россия – православная страна, а столько сект вокруг! И они официально существуют! В чем дело? Зачем эти организации растлевают душу людям? Почему молчит Владыка? Имея такую власть….Согласитесь, но можно было бы настоять на закрытии таких организаций. Или дело в деньгах? Я думаю, что если бы отец Тихон был бы, прости Господи, Патриархом, то этих бы сект не было бы. Они бы «отправились» туда, откуда пришли. В Америку! Я все могу понять, посочувствовать, но не понимаю я некоторых вещей: зачем Владыка встречался с Папой Римским? Зачем? То, что это не просто так –факт! Я не буду углубляться в нюансы, но это, на мой взгляд, не совсем верно. Почему? Две разные веры! Свет и тень. Это католики говорят об объединении. А зачем оно православию? Сколько было уничтожено православных католиками? Не следует это смешивать. Я уверен, что при отце Тихоне такого и быть не могло. А то, что его называют светским и даже «политическим», то что в этом плохого? Архимандрит Тихон очень образованный, энергичный человек, который разбирается во многих аспектах жизни. Что дурного в том, что он встречается с первыми лицами государства? Спокон веков это было на Руси. Да, он очень авторитетный человек в православии. Правда. Но он и очень прост в общении. К нему можно попасть и на беседу, и послушать его проповеди, и получить благословение. А то, что кто-то дурно говорить….Это от лукавого!»

Понятно, что мнение высказал священнослужитель. Мне стало интересно, а чту думают пусть и «не простые», но искренне верующие люди.









Евродепутат и православный прихожанин Андрей Мамыкин: «Я читал книгу отца Тихона. Она называется «Несвятые святые».Шедеврально! Читали вместе с супругой. Получили огромное удовольствие. Могу сказать, что отец Тихон – классный, современный батюшка. Возможно, в наше время нужен именно такой. Я слышал, что некоторые СМИ о нем говорят. Грустно! Причина в том, что нападки их идут на Путина через церковь. Это несолидно. Я бы, как журналист, так не поступил. А то, что отец Тихон встречается с Путиным, то и наш Владыка Александр встречается с президентом Вейонисом. И что? Это нормальная практика. Государство и церковь всегда пересекались. Зачем сейчас думать о том, кто будет после Патриарха? Не нам об этом говорить! Не мы отвели время Владыке! Дай Бог здоровья. Знаете, я сам пришел к Богу, когда это нужно было. Сам. И теперь могу сказать: «Верьте. По вере вашей да будет вам».

Действительно, русского человека вера всегда спасала и вела. И что нам до сплетен и домыслов, когда такие святые места на Руси есть!

Продолжение следует…