Собянин: В офисы «Мои документы» переданы 73 госуслуги в сфере соцзащиты

В офисы «Мои документы», расположенные на территории российской столицы, передали 73 государственные услуги в сфере социальной защиты. Об этом рассказывается в постах, которые разместил сегодня на своих страницах в социальных сетях Twitter и «ВКонтакте» Сергей Собянин.

Как отметил московский мэр, отныне посетители офисов «Мои документы» имеют возможность оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое. Полный перечень услуг, оказываемых гражданам в сфере соцзащиты, опубликован на официальном сайте градоначальника.

Центры госуслуг работают ежедневно с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг открыты с 10.00 до 22.00. За один визит посетители могут получить сразу несколько необходимых документов или обратиться за комплексом услуг в рамках различных жизненных ситуаций.

После передачи в «Мои документы» услуг, которые касаются сферы социальный защиты, жители столицы могут получить их в любом офисе в удобное время.