Крысы-акробаты атаковали подмосковные квартиры
1 июля 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном городе Одинцово люди подверглись нашествию лазающих по деревьям крыс. Грызуны-акробаты забираются в квартиры через балконы и открытые окна.
Очевидцы рассказывают, что крысы залезают на деревья, а с них прыгают на балконы жилых домов. Некоторые люди уверят, что видели, как грызуны влезали в квартиры через открытые окна, передаёт «Подмосковье сегодня».
«Видела, как крыса ползала по дереву, а потом залезла на соседний балкон. А дом, между прочим, находится между лицеем и гимназией!» - рассказала местная жительница.
В управляющей компании заверили жильцов, что о проблеме знают и регулярно проводят необходимые мероприятия по избавлению от грызунов.