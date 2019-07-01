Крысы-акробаты атаковали подмосковные квартиры

В подмосковном городе Одинцово люди подверглись нашествию лазающих по деревьям крыс. Грызуны-акробаты забираются в квартиры через балконы и открытые окна.

Очевидцы рассказывают, что крысы залезают на деревья, а с них прыгают на балконы жилых домов. Некоторые люди уверят, что видели, как грызуны влезали в квартиры через открытые окна, передаёт «Подмосковье сегодня».

«Видела, как крыса ползала по дереву, а потом залезла на соседний балкон. А дом, между прочим, находится между лицеем и гимназией!» - рассказала местная жительница.

В управляющей компании заверили жильцов, что о проблеме знают и регулярно проводят необходимые мероприятия по избавлению от грызунов.