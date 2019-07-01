На панд в Московском зоопарке теперь можно посмотреть онлайн

Московский зоопарк в понедельник, 1 юля, запустил онлайн-видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин, которых привезли в Россию из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Для этих целей в вольерах панд установлены восемь видеокамер. Камеры будут работать круглосуточно, зрители смогут увидеть сеансы кормления панд, а также игры и тренинги животных с персоналом.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, благодаря онлайн-трансляциям наблюдать за тем, как панды играют, лакомятся бамбуком и растут, смогут люди со всего мира.

Жуи и Диндин покинули свою родину 29 апреля. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия Китая. Животные благополучно устроились и обжились на новом месте.