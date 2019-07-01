В Хабаровском крае ликвидирован очаг заражения бруцеллезом

Специалисты регионального управления ветеринарии правительства Хабаровского края устранили очаг заболеваемости бруцеллезом. Для этого им пришлось уничтожить все поголовье козьей фермы Игоря Даниленко.

Медики предупреждают всех, кто употреблял продукцию «Зорькино поле», следить за состоянием своего здоровья. И в случае проявления признаков болезни немедленно обратиться в больницу.

Помимо этого, специалисты заинтересовались и самим фермером – краевое Министерство сельского хозяйства сообщило, что Игорь Даниленко скупал животных без документов в Еврейской автономной области. Известно, что здесь и ранее наблюдались вспышки опасного заболевания.

Что касается всего ДФО, то на территории макрорегиона вспышки были именно в ЕАО и Приморском крае. Граждан предупреждают о покупках молочной продукции этих регионов с особой осторожностью.