//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

В Хабаровском крае ликвидирован очаг заражения бруцеллезом

1 июля 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае ликвидирован очаг заражения бруцеллезом

Специалисты регионального управления ветеринарии правительства Хабаровского края устранили очаг заболеваемости бруцеллезом. Для этого им пришлось уничтожить все поголовье козьей фермы Игоря Даниленко.

Медики предупреждают всех, кто употреблял продукцию «Зорькино поле», следить за состоянием своего здоровья. И в случае проявления признаков болезни немедленно обратиться в больницу.

Помимо этого, специалисты заинтересовались и самим фермером – краевое Министерство сельского хозяйства сообщило, что Игорь Даниленко скупал животных без документов в Еврейской автономной области. Известно, что здесь и ранее наблюдались вспышки опасного заболевания.

Что касается всего ДФО, то на территории макрорегиона вспышки были именно в ЕАО и Приморском крае. Граждан предупреждают о покупках молочной продукции этих регионов с особой осторожностью.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровском крае ликвидирован очаг заражения бруцеллезом

В Хабаровском крае ликвидирован очаг заражения бруцеллезом 13:41

Специалисты регионального управления ветеринарии правительства Хабаровского края устранили очаг заболеваемости бруцеллезом. Для этого им пришлось уничтожить все поголовье козьей фермы Игоря Даниленко. >>
Браконьерскую икру на 37 миллионов рублей изъяли у пенсионера в Хабаровском крае

Браконьерскую икру на 37 миллионов рублей изъяли у пенсионера в Хабаровском крае 13:08

В краевой столице сотрудники ФСБ изъяли у пожилого горожанина 347 пластиковых контейнера с икрой краснокнижного лосося. >>
Правительство края воюет с мэрией Хабаровска за шаурму

Правительство края воюет с мэрией Хабаровска за шаурму 12:47

На прошлой неделе мэрия Хабаровска выдала предписание о ликвидации ларьков с шаурмой, расположенных на городской набережной. Однако аренда еще не истекла, это произойдет только в конце октября. За предпринимателей заступилось краевое правительство. >>
Жителям села в Хабаровском крае помогут со строительством

Жителям села в Хабаровском крае помогут со строительством 12:46

Региональный Минсельхоз распределил государственную поддержку на улучшение жилищных условий для жителей сел Хабаровского края. В текущем году из федеральной и краевой казны на эти цели пойдут 63 миллиона рублей. >>
Николай Валуев попал в аварию на трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае

Николай Валуев попал в аварию на трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае 30.06 10:18

Боксер и депутат Государственно думы РФ Николай Валуев попал в автомобильную аварию на трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае. Эту трассу Валуев назвал «дорогой смерти». >>
Хабаровский край попал в десятку регионов-жалобщиков на медуслуги

Хабаровский край попал в десятку регионов-жалобщиков на медуслуги 30.06 10:16

В страховые медицинские организации поступило 811 жалоб от жителей Хабаровского края за прошедший год. Регион занял девятое место в рейтинге субъектов РФ, жители которых подают жалобы на врачей. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Хабаровский край стал одним из регионов с самым быстрым ростом цен на бензин

Хабаровский край стал одним из регионов с самым быстрым ростом цен на бензин 30.06 09:09

Специалисты отметили, что Хабаровский край вошел в список регионов, где произошел достаточно резкий скачек цены на бензин. За май цена выросла на 1,5%. >>
Путин и Абэ: в Хабаровске медицинскому центру быть

Путин и Абэ: в Хабаровске медицинскому центру быть 30.06 09:08

На полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке Владимир Путин и Синдзо Абэ провели переговоры. Президент России и премьер-министр Японии обсудили возможность инвестиций в новый медицинский центр в Хабаровске. >>
Жители Комсомольска-на-Амуре грозят перекрыть дорогу из-за пыли

Жители Комсомольска-на-Амуре грозят перекрыть дорогу из-за пыли 29.06 13:16

Комсомольское шоссе в городе Юности Хабаровского края давно находится в «режиме ремонта», С дороги снят асфальт, а новый положить никак не могут. В результате, на дороге поднимается пыль, когда по не проезжают автомобили. >>
Трамвайный маршрут в Хабаровске «требует» полмиллиарда рублей

Трамвайный маршрут в Хабаровске «требует» полмиллиарда рублей 29.06 12:41

На ремонт одного только трамвайного маршрута №1 в Хабаровске потребуется полмиллиарда рублей. Об этом заявил начупр транспорта Сергей Суковатый. >>
Хабаровский край в 2020 году лишится трети школьных автобусов

Хабаровский край в 2020 году лишится трети школьных автобусов 29.06 12:38

1 июля 2019 года вступит в силу новое правило организации безопасности школьных автобусов. Согласно нововведению, машины, старше шести лет, будут под запретом для перевозки учеников. В Хабаровском крае под эту категорию попадает треть всего школьного автопарка. >>
Дольщиков Хабаровского края обезопасят от нерадивых застройщиков

Дольщиков Хабаровского края обезопасят от нерадивых застройщиков 29.06 12:37

На расширенном заседании правительства Хабаровского края чиновники рассмотрели основные вопросы развития строительной отрасли. Губернатор Сергей Фургал поручил минстрою разработать «дорожную карту» развития отрасли. >>

//Новости ADWILE

Житель Комсомольска-на-Амуре обманом вытянул из знакомых три млн рублей

Житель Комсомольска-на-Амуре обманом вытянул из знакомых три млн рублей 29.06 12:34

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края расследуется уголовное дело о мошенничестве. Фигурантом стал 31-летний горожанин, который под видом помощи друзьям, выманил у них три миллиона рублей. >>
Село без интернета в Хабаровском крае лишилось ЗАГСа

Село без интернета в Хабаровском крае лишилось ЗАГСа 28.06 17:23

Из-за отсутствия сети Интернет в Наумовском сельском поселении Хабаровского края ликвидирован ЗАГС. Такое решение было принято на очередном заседании Законодательно думы региона. >>
В храме Хабаровска появились мощи Иоанна Предтечи

В храме Хабаровска появились мощи Иоанна Предтечи 28.06 17:20

В Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери появилась икона с частичкой мощей святого Иоанна Предтечи. Икона будет освящена накануне престольного праздника нижнего храма перед вечерней службой. >>
Производящиеся в Хабаровском крае Су-57 будут поставлены в войска до 2027 года

Производящиеся в Хабаровском крае Су-57 будут поставлены в войска до 2027 года 28.06 16:58

Контракт на поставку 76 истребителей подписан на форуме «Армия-2019» >>
КМНС Хабаровского края могут начать получать пенсию по старости

КМНС Хабаровского края могут начать получать пенсию по старости 28.06 12:29

Коренные малочисленные народы Севера, проживающие на территории Хабаровского края, могут начать получать льготную пенсию по старости. Сегодня Председатели заксобраний семи дальневосточных регионов собрались обсудить вопрос льготной пенсии для представителей КМНС. >>
В Хабаровском крае продолжаются паводки

В Хабаровском крае продолжаются паводки 28.06 12:07

Из некоторых населенных пунктов эвакуируют людей >>

//Новости МирТесен

Росгвардейцам, не остановившим убийство Драчева в Хабаровске, огласили приговор

Росгвардейцам, не остановившим убийство Драчева в Хабаровске, огласили приговор 27.06 15:04

Сотрудники вневедомственной охраны не задержали конфликтующих и просто ушли >>
Продовольственная безопасность в опасности

Продовольственная безопасность в опасности 27.06 14:18

Почему в Комсомольске-на-Амуре муниципальные предприятия уходят с молотка, а в сезон нет местных овощей. >>
В семинарии Хабаровска прозвучали песнопения на китайском языке

В семинарии Хабаровска прозвучали песнопения на китайском языке 26.06 16:49

В домовом храме Хабаровской духовной семинарии была совершена литургия с частичным переводом на китайский язык. Песнопения и молитвы звучали в день памяти 222 китайских мучеников. >>

//Новости партнеров

Мед, мороженое и газовые турбины готов отправлять Хабаровский край в США

Мед, мороженое и газовые турбины готов отправлять Хабаровский край в США 26.06 16:28

На презентации инвестиционного потенциала региона на 24-м ежегодном заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Хабаровске поднимался вопрос экспорта и импорта товаров между двумя странами. >>
Бывший глава Сахалина будет отбывать срок в Хабаровском крае

Бывший глава Сахалина будет отбывать срок в Хабаровском крае 26.06 15:18

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам колонии, доставлен из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию строгого режима Хабаровскоо края. >>
Селу Усть-Ургал в Хабаровском крае угрожают паводки

Селу Усть-Ургал в Хабаровском крае угрожают паводки 26.06 14:32

В ближайшие сутки ожидается резкий подъем уровня воды в реках Бурея и Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Контролировать обстановку на место отправились краевые спасатели. >>

//Новости СМИ2

В Хабаровске открылось заседание Тихоокеанского партнерства России и США

В Хабаровске открылось заседание Тихоокеанского партнерства России и США 26.06 13:08

В Хабаровске на заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства дипломаты и предприниматели обсудили вопросы сотрудничества двух стран. >>
Театры Хабаровска получат 8 миллионов рублей на новые постановки

Театры Хабаровска получат 8 миллионов рублей на новые постановки 25.06 15:10

Большая часть средств выделена федеральной казной >>
Хабаровскому краю грозит эпидемия буцеллеза

Хабаровскому краю грозит эпидемия буцеллеза 25.06 15:08

В поселке Кутузовка Хабаровского края на местной козьей ферме было уничтожено целое поголовье скота. Причина тому — буцеллез. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Фейковая «Ополченочка» повесилась после перехода на сторону ВСУ?
2

Певица Нюша опубликовала фото в купальнике и ее сравнили с Ким Кардашьян
3

На Украине нашли значительные запасы нефти и газа
4

Видео: Меркель нашла дорогу к стулу лишь при помощи Путина
5

Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры