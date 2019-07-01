В России изменились правила продажи молока

С 1 июля в Россия введены новые правила продажи молока. Уточняется, что теперь натуральная молочная продукция должна быть отделена на полках магазинов от упаковок с заменителями молочного жира.

В постановлении правительства сказано, что молоко и продукты с заменителями молока должны быть разложены в торговых залах отдельно, а натуральные продукты должны содержать пометку "без заменителя молочного жира", - передаёт РИА Новости.

Согласно документу, натуральная молочная продукция будет выделяться, что позволит покупателям легче ориентироваться в выборе нужного товара.

Отмечается, что соответствующие изменения были приняты в конце января 2019 года.