Зачем на бюджетные деньги в Крыму показывали однополую любовь?

Подвели как водится неумышленно, но, как в таких случаях чаще всего и получается, подвели основательно, пишут «Аргументы недели-Крым». Сначала о случившемся. На молодежном фестивале «Таврида», ежегодно проводимом в Крыму (и где ПУТИН бывал в прошлые годы) показали провокационный театральный номер, в котором девушки целуются меняя партнерш, потом поцелуй имитируют два парня, а после девчонки обливаются водой и демонстрируют зрителям, что бюстгальтеры они не носят.

Ясно, что все показанное фигурально. Ясно, что это не призыв, а провокация к размышлению. Но в том то и суть! К размышлению о чем?

Вот Владимир ПУТИН убеждает нас и весь мир, что Россия сильна незыблемыми скрепами духовности, морали и нравственности, на которых, как на русской разудалой тройке наша цивилизация несется в прекрасное будущее. И пусть путь наш разухабист, но первое место нам обеспечено, потому что иначе и не может быть.

И тут молодежь образно поливает себя этими самыми скрепами и показывает ценности (пока еще выше пояса) к которым тяготеет. И где она это показывает?! В Крыму! В колыбели православия!

А песня под которую все происходит (сценические оральные ласки шли под «Земля у дома» «Землян»)?. Это же песня о мечте, которая может только сниться. И хочешь не хочешь, а эта музыкально-театральная провокация показывает, что ПУТИН и молодежь мечтают о разном.

Короче, я удивлен. Я бы посмеялся, ходи ребята по сцене строем с кумачевым знаменем и херя Америку. К танцевальному номеру в костюмах от Bosco di Ciliegi (обшивающего всех наших на флагманские мероприятия) под песню ГАЗМАНОВА «Вперед Россия!» я бы отнесся без воодушевления. А тут я удивлен. И никак не пойму - толи тройка все дальше уезжает от людей, то ли люди идут от нее в другую сторону. Это вы хотели сказать нам, товарищ режиссер?

Б.АЗАР для «Аргументов недели - Крым»