Под Петербургом подросток на скутере набросился на мужчину- пешехода и убил его

Под Петербургом в воскресенье, 30 июня, подросток на скутере набросился на мужчину-пешехода и после конфликта между ними убил его. Инцидент произошел в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области.

Полиция по горячим следам задержала несовершеннолетнего водителя скутера - школьника, который подозревается в убийстве мужчины. Представители главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что около 18.00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего гражданина о том, что неизвестный злоумышленник в магазине по улице Зеленой напал на мужчину с ножом и ранил его, передает РИА «Новости».

Правоохранители выяснили, что юный водитель скутера не пропустил 50-летнего пешехода, и между ними завязался конфликт. Подросток догнал мужчину в магазине в поселке, произошла драка, в результате которой мужчина получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. В больнице мужчина умер от полученных травм.