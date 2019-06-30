Какая судьба ждёт скифское золото на Украине

Если коллекция, судебные тяжбы над которой длятся уже несколько лет, попадет в Киев, возвращать в Крым будет уже нечего, пишут «Аргументы недели-Крым».

Директор «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» Татьяна УМРИХИНА считает, что скифское золото опасно отдавать украинцам, передают «Аргументы недели». По ее словам, международное право полностью на стороне Крыма.

«Плохо, что коллекция не у нас, но хорошо, что она в Амстердаме, а не в Киеве. Если оно туда уйдет, нам его не вернуть. Да и нечего будет возвращать – золото там быстренько разойдется по рукам», – рассказала УМРИХИНА в интервью «АН».

Также руководитель крымского музея заповедника жалеет директора голландского музея имени, которого, по ее мнению, втянули в эту неприятную историю. Будучи жертвой обстоятельств как музейщик он все же не прав, заключила собеседница издания.

«Ведь мы с ним лично подписали договор. Есть печати, подписи и есть рукопожатие. Будь он мужественным и преданным делу человеком, то это наследие мирового уровня, он бы вернул нам, согласно и закона, и совести. Но он струсил», – подытожила УМРИХИНА.

Напомним, коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Судьба коллекции решается по сей день.