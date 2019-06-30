На международной конференции в Крыму решено создать на базе Керчи ассоциацию античных городов

Такая инициатива была озвучена на международной конференции, которая прошла в рамках фестиваля «Боспорские агоны», пишут «Аргументы недели-Крым».

Татьяна Умрихина: Божественный огонь «Боспорских агонов»

Новую ассоциацию решено создать на базе Керчи, рассказала «Аргументам Недели» директор «Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника» Татьяна УМРИХИНА. По ее мнению, это очень значимое событие. Также глава музея поблагодарила за поданную идею крымского вице-премьера и руководителя представительства РК при президенте Георгия МУРАДОВА.

«И пусть кто-то после этого скажет, что Крым в блокаде! Да даже «Боспорскими агонами» мы доказываем, что нет никакой блокады», – резюмирует УМРИХИНА.

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