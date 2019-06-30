Автодилер «Рольф» обратился к своим клиентам и партнёрам

Компания-автодилер «Рольф», в отношении основателя которой возбуждено уголовное дело, обратился к клиентам и своим партнёра. Заявление опубликовано на сайте компании.

Автодилер уверяет, что компания ведет свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы, все дилерские центры работают в штатном режиме, финансовая ситуация компании стабильная, и все обязательства будут выполнены. «Мы дорожим своей репутацией», — говорится в заявлении.

Следственный комитет на этой неделе объявил о возбуждении дела в отношении Сергея Петрова. Его и некоторых топ-менеджеров автодилера подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей в 2014 году. Одного из фигурантов дела отправили под домашний арест. Сам Петров сейчас находится за границей. Он сказал «Эху Москвы», что возвращаться в Россию не планирует.