Биолог: как предотвратить размножение бактерий в квартире

Эксперты Королевского общества общественного здравоохранения из Великобритании сообщили, что наибольшее количество бактерий в доме скапливается в туалете и на кухне из-за несоблюдения чистоты при игре с домашними животными, а также уходе за больными людьми.

Биолог Светлана Чубатова рассказала, что необходимо часто делать влажную уборку и следить за чистотой. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

"Есть множество средств, спреев, которые эффективно борются с бактериями. Если говорить о кухне, то не надо оставлять грязную посуду в раковине. Губку для мытья тарелок и прочей утвари необходимо менять раз в неделю. Именно на ней скапливается множество бактерий", - дала рекомендации эксперт.