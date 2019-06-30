На высоте 5250 м над уровнем моря на Эльбрусе заблидились 10 туристов. Один альпинист-иностранец умер

В воскресенье в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе погиб турист из Ирландии. Группа из 10 человек, в составе которой были шестеро иностранных граждан, совершали восхождение на Эльбрус. На высоте 5 тысяч 250 метров из-за плохой видимости альпинисты сбились с маршрута.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР информация о пропавших альпинистах поступила в 13 часов 30 минут. По данным МЧС, искать туристов направились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Спасатели отыскали заблудившихся в тумане иностранцев. Но один из них умер уже во время спуска на канатке, - передает "Интерфакс".