Пропавшая в Чите 6-летняя девочка нашлась живой и невредимой

В Чите пропавшая в воскресенье шестилетняя девочка в тот же день нашлась живой и невредимой. На поиски маленькой Ани по тревоге были подняты сотрудники читинской полиции. Искать ее начали и местные волонтеры.

К счастью, девочка нашлась поздно вечером в одном из чужих дворов. По данным управления Республики Бурятия МВД России, угрозы жизни и здоровью малышки нет. Ребенок передан матери, - сообщают местные интернет-СМИ.