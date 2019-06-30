ДТП произошло в центре Москвы, на Кузнецком мосту микроавтобус сбил женщину и протащил ее несколько метров

В воскресенье, 30 июня, дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Москвы. На видеозаписи запечатлено, как на Кузнецком мосту микроавтобус сбил женщину и после это протащил пострадавшую по дороге несколько метров.

По данным полиции, пострадавшая женщина госпитализирована, - передает РЕН-ТВ. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все подробности инцидента.

Ранее сегодня утром, около 8:45 на пересечении ул. Ясеневая и Генерала Белова произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и автобуса, следующего без пассажиров на маршрут. По предварительным данным, водитель каршеринга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал красный сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом. После столкновения автобус наехал на мачту освещения. Пострадавших в автобусе нет, - сообщает АГН "Москва". Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД