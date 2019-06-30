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В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян

30 июня 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян
фото: pixabay.com

Трое россиян пострадали в Грузии в результате столкновения двух автомобилей "Мерседес".  ДТП произошло на территории Сагареджойского муниципалитета недалеко от села Шиблиани в Кахетии.

После столкновения один из "Мерседесов" загорелся. В загоревшейся машине находились пятеро человек - четверо пассажиров и водитель. Женщине с двумя детьми удалось выбраться из горящего автомобиля, а двое человек — мужчины в возрасте 42 и 52 лет, погибли. Пострадавшие - россияне. Еще один человек пострадал из другой машины.

Трое из пострадавших - женщина и дети - являются гражданами России. "Скорая" доставила их в клинику "Джео Госпитал" в Сагареджо. Они находились в тяжелом состоянии. После оказания неотложной помощи, женщину и детей перевели в  госпиталь имени Бокерия в Тбилиси.

Об этой аварии написали грузинские интернет-издания.

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