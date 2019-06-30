Трое россиян пострадали в Грузии в результате столкновения двух автомобилей "Мерседес". ДТП произошло на территории Сагареджойского муниципалитета недалеко от села Шиблиани в Кахетии.

После столкновения один из "Мерседесов" загорелся. В загоревшейся машине находились пятеро человек - четверо пассажиров и водитель. Женщине с двумя детьми удалось выбраться из горящего автомобиля, а двое человек — мужчины в возрасте 42 и 52 лет, погибли. Пострадавшие - россияне. Еще один человек пострадал из другой машины.

Трое из пострадавших - женщина и дети - являются гражданами России. "Скорая" доставила их в клинику "Джео Госпитал" в Сагареджо. Они находились в тяжелом состоянии. После оказания неотложной помощи, женщину и детей перевели в госпиталь имени Бокерия в Тбилиси.

Об этой аварии написали грузинские интернет-издания.