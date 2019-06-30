Шестилетняя девочка Аня пропала в Чите

Шестилетняя девочка в воскресенье, 30 июня, пропала в Чите. Аня Луговская ушла из дома по улице Ленина, 52а. Заявление о пропаже ребёнка поступило в полицию.

Малышку ищут родственники, полиция, волонтёры, сообщается на странице поискового отряда имени Кости Долгова в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей девочки: среднего телосложения, 115-120 сантиметров роста, длинные русые волосы были заплетены в косу, глаза серые. Аня была одета в розовую футболку с изображением куклы, бежевые бриджи и серо-розовые сандалии.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Анны Луговской, просят позвонить по телефонам 112 — полиция, 8 (3022) 23-47-79 — дежурная часть, 8-924-505-60-30 – волонтёры