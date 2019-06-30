В России началось производство новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей". По своим характеристикам зенитная ракетная система С-500 будет превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 "Панцирь" и американского противоракетного комплекса "Пэтриот".

Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1" рассказал о начале производства С-500 в России.

ЗРС "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". С-500 представляет способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

С-500 имеет радиус поражения 600 км и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.