Путин поручил Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области, если возникнет необходимость

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Россию Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с сильнейшим паводком в Иркутской области, если возникнет такая необходимость. Путин в ночь на воскресенье, 30 июня, в Братске провел совещание по ситуации с наводнениями в ряде районов Иркутской области.

Сотрудники МЧС спасли из ледяной воды 19-летнего парня в Иркутской области

Есть жертвы - погибли пятеро человек. Десятки человек госпитализированы. Особенно пострадали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы. Подтоплены десятки населенных пунктов, пришло в негодность жилье, нарушено транспортное сообщение, работа социальной и коммунальной инфраструктур.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о решении, если потребуется, подключить армию, - передает РИА Новости.

Путин дал ряд важнейших поручений. Первое: наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить всю помощь, питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. "Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах", - подчеркнул Путин.

По его словам, местным властям необходимо быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных.

"Второе: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам", - поручил он.

Третье. Необходимо Роспотребнадзору и Минздраву держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку, прежде всего в пострадавших районах.

Четвертое – дети. Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями.

Пятое: нужно взять под жестким контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на беде людей.

Особо Путин призвал наметить план действий по восстановлению жилья и завершить эту работу как можно быстрее. Он подчеркнул, что в Сибири лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла.