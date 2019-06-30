Сотрудники МЧС спасли из ледяной воды 19-летнего парня в Иркутской области

Молодой парень попытался вброд перейти затопленный водой участок федеральной трассы в Тулуне. Не рассчитав свои силы, он стал тонуть.

На место ЧП прибыли спасатели, которые бросили тонущему парню спасательный круг. Молодой человек смог поймать круг. Спасатели вытянули пострадавшего на берег, уточняет Телеинформ.

Также более 100 животных были спасены в зоне наводнения в Тулуне, передает ПолитЭксперт с ссылкой на ТАСС.