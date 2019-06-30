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Ипотеке все возрасты покорны: во сколько лет россияне чаще всего берут кредит

30 июня 2019, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Ипотеке все возрасты покорны: во сколько лет россияне чаще всего берут кредит
Фото: pixabay.com

Около половины ипотечных займов приходится на россиян примерно одной возрастной категории. Специалисты связывают это с тем, что люди старше 30 лет традиционно являются самой платежеспособной частью населения страны.

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«Возрастная группа 30-49 лет во всех видах кредитования является наиболее многочисленной, так как традиционно это наиболее платежеспособная часть населения», - считают эксперты.

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