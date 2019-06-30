Ипотеке все возрасты покорны: во сколько лет россияне чаще всего берут кредит

Около половины ипотечных займов приходится на россиян примерно одной возрастной категории. Специалисты связывают это с тем, что люди старше 30 лет традиционно являются самой платежеспособной частью населения страны.

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На людей в возрасте от 30 до 39 лет приходится 45% всех ипотечных займов. Следом за ними идут россияне в возрасте 40-49 лет – на них оформлено порядка 23% ипотечных кредитов. На жителей страны в возрасте 26-29 лет и 50-59 лет приходится 14% и 10% соответственно, передаёт РИА Новости.

«Возрастная группа 30-49 лет во всех видах кредитования является наиболее многочисленной, так как традиционно это наиболее платежеспособная часть населения», - считают эксперты.