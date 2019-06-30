Что делать, если вас сбил велосипедист?

Из-за велосипедиста жительница Балашихи получила травмы, а также лишилась 20 тыс. руб. (в эту сумму женщина оценила ущерб от испорченной одежды и разбитых очков). Водитель двухколесного транспорта, по словам женщины, скрылся с места происшествия.

Во-первых, нужно зафиксировать произошедшее в полиции, а при наличии травм также и в больнице. Во-вторых, если велосипедист скрылся, стражи правопорядка должны помочь в его поиске, пишет сайт Подмосковье сегодня.

В Иркутске водитель автомобиля при въезде во двор домов по улице Петрова столкнулась с шестилетним велосипедистом. Мальчик катился с горки на велосипеде навстречу автомобилю и не смог остановиться. С ушибами головы он был доставлен в больницу, уточняет Телеинформ.

Также, как сообщает НСН с ссылкой на источники, 8 человек госпитализированы после ДТП с участием рейсового автобуса в Адлерском районе Сочи.