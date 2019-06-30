Исследователи решили узнать, что люди чувствуют перед смертью
30 июня 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Германии, Дании и Норвегии рассказали о том, что чувствуют люди, находясь при смерти. Специалисты решили исследовать феномен так называемых околосмертных переживаний.
Для этого исследователи пригласили добровольцев из 35 стран мира. Любопытно, что околосмертные переживания испытывали не только те, кому угрожала серьёзная опасность, но и те, чьей жизни ничего не грозило.
Около 87% испытуемых рассказали, что по их ощущениям произошло искажение чувства времени. 65% почувствовали ускорение мышления, а 63% упомянули об обострившихся чувствах, сообщает RT. 53% заявили, что ощущали себя вне собственного тела. По итогам исследований большая часть добровольцев (73%) признались, что околосмертные переживания оказались неприятными для них. Однако нашлись и те, кому понравились подобные ощущения.