Исследователи решили узнать, что люди чувствуют перед смертью

Учёные из Германии, Дании и Норвегии рассказали о том, что чувствуют люди, находясь при смерти. Специалисты решили исследовать феномен так называемых околосмертных переживаний.

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Для этого исследователи пригласили добровольцев из 35 стран мира. Любопытно, что околосмертные переживания испытывали не только те, кому угрожала серьёзная опасность, но и те, чьей жизни ничего не грозило.

Около 87% испытуемых рассказали, что по их ощущениям произошло искажение чувства времени. 65% почувствовали ускорение мышления, а 63% упомянули об обострившихся чувствах, сообщает RT. 53% заявили, что ощущали себя вне собственного тела. По итогам исследований большая часть добровольцев (73%) признались, что околосмертные переживания оказались неприятными для них. Однако нашлись и те, кому понравились подобные ощущения.