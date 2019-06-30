Метеоролог Алексей Сафонов рассказал, когда летняя погода вернётся в Москву и область. По его словам, москвичи и гости столицы почувствуют ощутимое потепление со следующей недели.

Какая погода будет в Москве в последний день июня

Сафонов отметил, что сильный и мощный циклон, который принёс в Москву и область аномально низкое давление и месячную норму осадков постепенно начинает покидать столицу. Эксперт отметил, что в воскресенье погода начнёт улучшаться, давление повышаться, а в понедельник и вовсе "вернётся лето".

"В понедельник в Москву вернется лето, и термометры покажут 23–25 градусов со знаком «плюс»", - передаёт слова специалиста "Московская газета".